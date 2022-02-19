NBA All-Star'da Alperen Şengün'ün takımı şampiyon oldu! Müthiş performans

NBA All-Star hafta sonu milli pivotumuz Alperen Şengün'ün de yer aldığı Yükselen Yıldızlar maçlarıyla başladı.

Bu sene formatı değişen Yükselen Yıldızlar maçlarında 4 efsane basketbol adamının koçluğunu yaptığı takımlar şampiyonluk için mini turnuvada mücadele etti. Alperen Şengün'ün de oynadığı ve Rick Barry'nin koçluğunu yaptığı Team Barry, turnuvanın şampiyonu oldu.

Yarı finaldeki maçlarda 50 sayı, finaldeki maçta ise 25 sayı hedef alınarak süresiz mücadeleler oynandı.

İlk maçta Isiah Thomas'ın koçluğunu yaptığı Team Thomas, James Worthy'nin koçluğunu yaptığı Team Worthy'i 50-49 mağlup etti.

Alperen Şengün'ün formasını giydiği ve Rick Barry'nin koçluğunu yaptığı Team Barry, yarı finalde Gary Payton'ın koçluğunu yaptığı Team Payton ile karşılaştı. Team Barry, Team Payton'ı 50-48 mağlup ederek fianlde Team Thomas'ın rakibi oldu.

Finalde ise Team Barry, Team Isiah'ı 25-20 mağlup ederek şampyon oldu.

ALPEREN MÜTHİŞ OYNADI

Alperen Şengün, NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçlawrında toplam 7 sayı, 4 asist, 1 ribaunt ve 2 blokla oynadı.