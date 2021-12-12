NBA'in Sloven yıldızı Luka Doncic Semt77 Yalovaspor'u takip etti

NBA'in süper star oyuncuları arasında yer alan 24 yaşındaki Sloven basketbolcu, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibinin sosyal medya hesabını takibe aldı.

Luka doncic, yakın arkadaşı Luka Rupnik'in Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor'a transfer temsinin ardından. Yalavaspor'un sosyal medya hesabını takip etti.

Yalovaspor da Doncic'in sosyal medya hesaplarını takibe başlamasının ardından bu durumu esprili bir paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda "Arkadaşı tanıyan var mı? Takip etmiş de" ifadesine yer verildi.

İşte Semt77 Yalovaspor'un Luka Doncic paylaşımı...