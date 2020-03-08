Los Angeles Clippers'tan transfer! Joakim Noah...
Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Clippers, yeni bi transfere imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce Memphis Grizzlies forması da terleyen Joakim Noah'ın, LA Clippers ile anlaşmayı planladığı belirtildi.
LA Clippers'ın, serbest oyuncu olan pivot Joakim Noah ile anlaşmayı planladığı söylendi.
Önceki sezon Memphis Grizzlies forması giymiş olan Noah'nın anlaşmasının, 10 günlük bir anlaşma olduğu belirtildi.
35 yaşındaki oyuncu, benchine savunma temelli bir oyuncu eklemek isteyen bir playoff takımı için, değerli bir kadro derinliği parçası olarak uzun süredir spekülasyon konusu olmuştu.
Noah, Dwight Howard ile anlaşmadan önce Los Angeles Lakers ile çalışmıştı ve bu sezonun başlarında yeterliliği bulunmayan Dallas Mavericks ile de temasa geçmişti.
Clippers, ligde kadro boşluğu bulunan takımlardan biriydi ve bu nedenle Noah'ı barındırmak için sonradan bir hamle yapmak zorunda kalmayacak.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 13:38
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Los Angeles Clippers'tan transfer! Joakim Noah... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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