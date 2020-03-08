Los Angeles Clippers'tan transfer! Joakim Noah... - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler NBA Los Angeles Clippers'tan transfer! Joakim Noah...

Clippers'tan ! ...

Los Angeles Clippers'tan transfer! Joakim Noah...

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los , yeni bi transfere imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce Memphis Grizzlies forması da terleyen 'ın, LA Clippers ile anlaşmayı planladığı belirtildi.

LA Clippers'ın, serbest oyuncu olan pivot ile anlaşmayı planladığı söylendi.

Önceki sezon Memphis Grizzlies forması giymiş olan Noah'nın anlaşmasının, 10 günlük bir anlaşma olduğu belirtildi.

35 yaşındaki oyuncu, benchine savunma temelli bir oyuncu eklemek isteyen bir playoff takımı için, değerli bir kadro derinliği parçası olarak uzun süredir spekülasyon konusu olmuştu.

Noah, Dwight Howard ile anlaşmadan önce Lakers ile çalışmıştı ve bu sezonun başlarında yeterliliği bulunmayan Dallas Mavericks ile de temasa geçmişti.

Clippers, ligde kadro boşluğu bulunan takımlardan biriydi ve bu nedenle Noah'ı barındırmak için sonradan bir hamle yapmak zorunda kalmayacak.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 13:38
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