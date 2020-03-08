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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler NBA Cedi'den Nuggets potasına 20 sayı!

'de Cavaliers 'ın 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

NBA'de Cavaliers Cedi Osman'ın 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen , 'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.

'e 6 maçla devam edildi. 'nın son sırasındaki Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten , 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan taşıdı.

Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.

FURKAN'DAN WARRIORS'A KARŞI 3 SAYI

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.

Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111

-: 104-102

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123

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  1. 08.03.2020
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