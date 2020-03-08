NBA'de Cavaliers Cedi Osman'ın 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Denver Nuggets'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.
Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı.
Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.
FURKAN'DAN WARRIORS'A KARŞI 3 SAYI
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.
Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99
Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111
Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101
Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123
- 08.03.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
NBA'de Cavaliers Cedi Osman'ın 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.