Raptors son şampiyonu uzatmalarda yendi
30 Kasım 2018, Cuma
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Raptors son şampiyonu uzatmalarda yendi

Raptors son şampiyonu uzatmalarda yendi

NBA'de lideri , uzatmalara giden maçta son şampiyon Golden State Warriors'ı 131-128 mağlup etti.

Amerikan 'nde (NBA) oynanan maçta , uzatmalara giden maçta Golden State Warriors'ı 131-128 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. lideri Toronto Raptors, sahasında ağırladığı son şampiyonu 131-128 mağlup ederken, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 37 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Pascal Siakam 26, Serge Ibaka 20 sayı üretti.

Warriors'ta ise 51 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan 'ın performansı mağlubiyete engel olamadı. Klay Thompson 23, Jonas Jerebko 20 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron galibiyeti getirdi

Lakers, LeBron James'in 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta 'ı 104-96 yendi.

Ev sahibi ekipte, Brandon Ingram 14, Josh Hart 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda ise Domantas Sabonis 20 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Günün diğer mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda 'i 133-121 mağlup etti.

Son 10 maçındaki 9. galibiyetini elde eden Clippers'ta Tobias Harris 28, Montrezl Harrell 24 sayıyla oynadı. Sacramento Kings forması giyen , 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

  1. 30.11.2018 09:49
  2. Güncelleme: 30.11.2018 09:54
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