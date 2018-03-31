İlyasova: Kesin blok – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    İlyasova: Kesin blok

    İlyasova: Kesin blok
    NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen , 'te oynayan ''cü 'i yere serdiği bloğun videosunu, hesabından paylaştı.

    İlyasova'nın, "Play-off motivasyonu, 8 galibiyet, kesin blok" etiketleri ile paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Ersan'a destek mesajları gönderdi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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