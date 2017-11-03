Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu Tristan Thompson, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını üzen Cavaliers'a bir kötü haber de yıldız oyuncusu Tristan Thompson'dan geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımının hafta içi konuk ettiği Indiana Pacers'a 124-107 kaybettiği maçı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakan Thompson'ın, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, sol baldırında çekme tespit edilen 26 yaşındaki basketbolcunun tedavisine başlandığı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:40
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 11
Yorum
Meth heryerde dökülüyolar heryerde.
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5 golcü bir Cenk etmedi
Toplam 6
Yorum
halloween cenkçok kaliteli golcü ama fb de problem golcü değil. Takımda h.ali orta açıyor. Adam akıllı pas atan yok. Adamları golpozisyonuna sokamıyor
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 19
Yorum
kıskanç fanatikler Orman şuan da ülkenin en formda başkanıdır. bu realite BJK lıların memnuniyetin GS FB ve TS lilerin başkanlarına olan öfkesinden bile belli
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