 Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber

    Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını üzen Cavaliers'a bir kötü haber de yıldız oyuncusu 'dan geldi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, takımının hafta içi konuk ettiği Indiana Pacers'a 124-107 kaybettiği maçı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakan Thompson'ın, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

    Açıklamada, sol baldırında çekme tespit edilen 26 yaşındaki basketbolcunun tedavisine başlandığı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:40
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