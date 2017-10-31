Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 108-94 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan Boston Celtics, ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te, Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, Al Horford 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı. Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 11'er sayı kaydetti.
PORZİNGİS'TEN KARİYER REKORU
New York Knicks'in Letonyalı forveti Kristaps Porzingis, takımının Denver Nuggets'ı 116-110 yendiği karşılaşmada 38 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Ev sahibi Knicks'te Kyle O'Quinn, 15 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı. Tim Hardaway 13 ve Courtney Lee 12 sayılık katkıda bulundu. Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, Jamal Murray 20 sayı ve Gary Harris 18 sayıyla mücadele etti.
MAGİC'TEN SON 7 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI
New Orleans Pelicans'ı deplasmanında 115-99 yenen Orlando Magic, 7. maçında 5. galibiyetini aldı ve 2011-12 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Magic'te Jonathon Simmons, Nikola Vucevic ve Evan Fournier 20'şer, Marreese Speights 18, Aaron Gordon da 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Pelicans'ta Anthony Davis'in 39 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve DeMarcus Cousins'ın 12 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'E 4 MAÇLA DEVAM EDİLECEK.
Sonuçlar
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 108-94
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 122-125 (uzatmada)
New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-115
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 99-104
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 99-115
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 104-89
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 85-99
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 113-141
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:39
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Toplam 1
Yorum
çaça34 Olacak olacak :) :) :)
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Toplam 9
Yorum
PALA61 BU ÇOCUKLARI SATIP PARASINI İŞE YARAMAZ LEŞLERE VERECEKSİNİZ AYIP ÇOK AYIP
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 11
Yorum
m.emin valbiyena yı biraz erken alsan mağlup olurduk .aykut bilgiçlik taslıyorsun topu ayakta tutabilen tek adamı çıkardın sen hasan ali ye bak
Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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