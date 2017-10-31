 Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet

    Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 108-94 yenen , galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan , ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te, Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, Al Horford 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı. Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 11'er sayı kaydetti.

    PORZİNGİS'TEN KARİYER REKORU
    New York Knicks'in Letonyalı forveti Kristaps Porzingis, takımının Denver Nuggets'ı 116-110 yendiği karşılaşmada 38 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Ev sahibi Knicks'te Kyle O'Quinn, 15 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı. Tim Hardaway 13 ve Courtney Lee 12 sayılık katkıda bulundu. Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, Jamal Murray 20 sayı ve Gary Harris 18 sayıyla mücadele etti.

    MAGİC'TEN SON 7 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI
    New Orleans Pelicans'ı deplasmanında 115-99 yenen Orlando Magic, 7. maçında 5. galibiyetini aldı ve 2011-12 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Magic'te Jonathon Simmons, Nikola Vucevic ve Evan Fournier 20'şer, Marreese Speights 18, Aaron Gordon da 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Pelicans'ta Anthony Davis'in 39 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve DeMarcus Cousins'ın 12 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'E 4 MAÇLA DEVAM EDİLECEK.

    Sonuçlar

    Boston Celtics-San Antonio Spurs: 108-94

    Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 122-125 (uzatmada)

    New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110

    Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-115

    Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 99-104

    New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 99-115

    Utah Jazz-Dallas Mavericks: 104-89

    Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 85-99

    Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 113-141

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:39
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