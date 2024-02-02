Lewis Hamilton artık Ferrari'de

Formula 1 hayranlarının uzun süredir beklediği buluşma gerçek oluyor... Organizasyonda 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'un Ferrari'yle anlaşma sağladığı açıklandı. Mercedes takımından ayrılacak Büyük Britanyalı pilot hakkında açıklama yapan Ferrari'nin sosyal medya hesabından "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Formula 1 hayranlarının uzun süredir beklediği buluşma gerçek oluyor... Organizasyonda 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'un Ferrari'yle anlaşma sağladığı iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre; yapılan anlaşma 2025'te devreye girecek. Kısa süre önce Mercedes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, opsiyon maddesini kullanmayacak. Gelecek yıl Carlos Sainz'in yerine Ferrari'de mücadele edecek.