Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton artık Ferrari'de

Lewis Hamilton artık Ferrari'de

Formula 1’in efsane pilotunun 2025’ten itibaren Ferrari’yle yarışacağı açıklandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewis Hamilton artık Ferrari'de

Formula 1 hayranlarının uzun süredir beklediği buluşma gerçek oluyor... Organizasyonda 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'un Ferrari'yle anlaşma sağladığı açıklandı. Mercedes takımından ayrılacak Büyük Britanyalı pilot hakkında açıklama yapan Ferrari'nin sosyal medya hesabından "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Formula 1 hayranlarının uzun süredir beklediği buluşma gerçek oluyor... Organizasyonda 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'un Ferrari'yle anlaşma sağladığı iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre; yapılan anlaşma 2025'te devreye girecek. Kısa süre önce Mercedes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, opsiyon maddesini kullanmayacak. Gelecek yıl Carlos Sainz'in yerine Ferrari'de mücadele edecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Bakambu ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı...
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F1'de ses getiren iddia! Hamilton...
MotoGP'yi ekonomik kriz vurdu!
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (1 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... 07:36
Sıra sol bekte Sıra sol bekte 06:35
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:04
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:02
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Daha Eski
Ali Turap imzaladı Ali Turap imzaladı 01:02
Hurmadan tepki Hurmadan tepki 01:00
İmza şov yaptı İmza şov yaptı 00:57
Kent'te pürüz çıktı Kent'te pürüz çıktı 00:54
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52