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Ferrari pilotu Carlos Sainz'a 10 sıra geriden başlama cezası verildi

Son dakika spor haberleri... F1 Takımlarından Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'a Las Vegas yarışı öncesi 10 sıra geriden başlama cezası verildi. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 16:03
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Ferrari pilotu Carlos Sainz'a 10 sıra geriden başlama cezası verildi

FIA, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansının hemen ardından aracındaki güç ünitesinin değiştirilmesi sebebiyle Ferrari takımının pilotu Carlos Sainz'a 10 sıra geriden başlama cezası verildiği duyuruldu.

Sainz, 1. antrenman seansının ilk dakikalarında pistte yer alan rögar kapağının üzerinden geçtiği sırada, kapağın yerinden çıkarak aracın altına sert bir şekilde vurması sebebiyle otomobiline hasar verdi.

Aynı sorunu Alpine takımının pilotu Esteban Ocon'un da yaşamasının ardından pistin kontrolü için ilk antrenman seansı iptal edilirken, ikinci antrenmanın daha uzun tutulacağı duyuruldu.

Ferrari takımı, araçtaki hasar sebebiyle ikinci antrenman seansı öncesinde motor, batarya ve kontrol ünitesi değişikliğine gideceğini duyurdu. Yaşanan olayın pist kaynaklı bir sorun olması nedeniyle ceza alınmaması için FIA'ya başvuruda bulunulduğu da belirtildi.

FIA ve F1 yönetimi tarafından yapılan toplantının ardından alınan kararla güç ünitesinde sezon içerisinde değiştirilmeye izin verilen sayıyı aştığı için Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'a, yarışa 10 sıra geriden başlama cezası verildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada ise araçtaki hasarın olağanüstü şartlar sebebiyle oluşmasının göz önüne alınmasına rağmen, Formula 1 Spor Yönetmeliği'nde bu gibi durumlarda ceza verilmesinin zorunlu kılındığı vurgulandı.

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