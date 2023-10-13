Endonezya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağında piste çıkacak. Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü zorlayan Deniz Öncü'nün hedefi yarın iyi bir sıralama yakalamak. 20 tur üzerinden koşulacak yarış pazar günü 07.00'de başlayacak.
Millimotosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağında piste çıkacak. Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü zorlayan Deniz Öncü'nün hedefi yarın iyi bir sıralama yakalamak. 20 tur üzerinden koşulacak yarış pazar günü 07.00'de başlayacak.