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Endonezya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağında piste çıkacak. Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü zorlayan Deniz Öncü'nün hedefi yarın iyi bir sıralama yakalamak. 20 tur üzerinden koşulacak yarış pazar günü 07.00'de başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Endonezya'da piste çıkıyor
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağında piste çıkacak. Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü zorlayan Deniz Öncü'nün hedefi yarın iyi bir sıralama yakalamak. 20 tur üzerinden koşulacak yarış pazar günü 07.00'de başlayacak.
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