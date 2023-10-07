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Max Verstappen Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu oldu.

Max Verstappen başarılarına bir yenisi daha ekledi. Hollandalı pilot Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 21:39
Max Verstappen Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu oldu.

Formula 1'de Red Bull pilotu Max Verstappen, Katar Grand Prix'sinin sprint yarışında takım arkadaşı Sergio Perez'in yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan etti.

F1'de geçtiğimiz 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan Max Verstappen, bu sezonla birlikte kariyerinin 3. şampiyonluğuna ulaştı.

SPRINT YARIŞININ KAZANANI PIASTRI

Katar Grand Prix'si öncesindeki sprint yarışta ise zafer McLaren pilotu Oscar Piastri'nin oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Piastri, ilk sıradaki yerini koruyup galibiyete uzandı.

Sprint yarışta podyumu Red Bull'dan Max Verstappen ve McLaren'den Lando Norris tamamladı.

MARKALAR KLASMANINDA ZAFER RED BULL'UN

Max Verstappen'le pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull, markalar klasmanındaki zaferini daha önce ilan etmişti.

Japonya Grand Prix'sini kazanan Hollandalı pilot, bu galibiyetle takımını şampiyonluğa taşımıştı.

Geçtiğimiz sezon Mercedes'in serisini bitiren Red Bull, bu sonuçla üst üste ikinci kez markalar şampiyonasında şampiyonluğa ulaştı.

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