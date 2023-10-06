Haberler Motor Sporları F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sine, pole pozisyonunun sahibi Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 22:47
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 23.778 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.441 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) ikinciliği, pisti 0.527 saniye yavaş turlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.

Katar Grand Prix'sinin sprint sıralama turu yarın TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

DİĞER
O şimdi çok ünlü bir oyuncu...Tanıyabildiniz mi?
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz | İşte dakika dakika yaşananlar ve harekatın ayrıntıları
Fırtına Adana'da kayıp!
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ayhancan’dan büyük onur
F1'de sezonun 18. yarışı Katar'da!
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 22:58
Verstappen yarışa ilk cepten başlayacak Verstappen yarışa ilk cepten başlayacak 22:47
Bjelica: En azından bir puanı hak ettik! Bjelica: En azından bir puanı hak ettik! 22:36
Kocaeli ile Erzurum yenişemedi Kocaeli ile Erzurum yenişemedi 22:24
Berat: Düştüysek kalkmasını biliriz! Berat: Düştüysek kalkmasını biliriz! 22:20
Larsen: Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz! Larsen: Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz! 22:17
Daha Eski
Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı 21:34
F.Bahçe Alagöz Holding'den 66 sayı fark! F.Bahçe Alagöz Holding'den 66 sayı fark! 21:29
Adanaspor'da flaş ayrılık! Adanaspor'da flaş ayrılık! 21:26
Al Nassr uzatmalarda yıkıldı Al Nassr uzatmalarda yıkıldı 20:13
Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı 19:33
F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı 19:26