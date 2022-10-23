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F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sainz'ın

ABD Grand Prix'sine, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 09:53
F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sainz'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sine, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.

Sainz, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 34.356 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 28 yaşındaki pilot, kariyerinin 2. pole pozisyonuna ulaştı.

Takım arkadaşının 0.065 saniye arkasında 2'nciliği elde eden Charles Leclerc, güç ünitesindeki değişiklikler nedeniyle 10 sıra ceza aldığı için yerini liderin 0.092 saniye gerisindeki Max Verstappen'e (Red Bull takımı) bıraktı.

Sainz'dan 0.289 saniye yavaş olan Sergio Perez (Red Bull) de cezası yüzünden 8'inciliğe geriledi. Böylece 3. cebe, pisti liderden 0.591 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) yerleşti.

56 turluk yarış TSİ 22.00'de başlayacak.

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