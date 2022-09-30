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Formula 1'de sıradaki yarış Singapur GP'si!

Son dakika spor haberleri... Formula 1'de dünya şampiyonası heyecanı sürüyor. Sezonun 17. yarışı Singapur'da düzenlenecek. Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:00
Formula 1'de sıradaki yarış Singapur GP'si!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 219

3. Sergio Perez (Meksika): 210

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 187

Takımlar

1. Red Bull: 545

2. Ferrari: 406

3. Mercedes: 371

4. Alpine: 125

5. McLaren: 107

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