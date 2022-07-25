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Verstappen kazandı

Formula 1’de Hollandalı pilot Fransa GP’sini kazandı. Takipçisi Leclerc yarış dışı kaldı. Pilotlar klasmanında fark 63’e çıktı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Verstappen kazandı
Motor sporlarında büyük heyecan sürüyor. Formula 1'de Fransa GP'sinde son şampiyon Max Verstappen yarışı kazanmayı başardı. En yakın takipçisi Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla birlikte pilotlar klasmanında puan farkı 63'e yükseldi. Fransa'da podyumu ise Mercedes'in pilotları Lewis Hamilton ve George Russell doldurdu. 300. F1 yarışına çıkan Hamilton, 187. kez podyuma çıkmayı başarmış oldu. Formula 1 seyircileri, Hamilton'u bu başarısından dolayı uzun süre alkışladı. Sezonun 13. yarışı Macaristan'da 31 Temmuz'da düzenlenecek.
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