Verstappen kazandı

Motor sporlarında büyük heyecan sürüyor. Formula 1'de Fransa GP'sinde son şampiyon Max Verstappen yarışı kazanmayı başardı. En yakın takipçisi Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla birlikte pilotlar klasmanında puan farkı 63'e yükseldi. Fransa'da podyumu ise Mercedes'in pilotları Lewis Hamilton ve George Russell doldurdu. 300. F1 yarışına çıkan Hamilton, 187. kez podyuma çıkmayı başarmış oldu. Formula 1 seyircileri, Hamilton'u bu başarısından dolayı uzun süre alkışladı. Sezonun 13. yarışı Macaristan'da 31 Temmuz'da düzenlenecek.