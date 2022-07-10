Haberler Motor Sporları Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Charles Leclerc!

Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Charles Leclerc!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturya Grand Prix'sinde, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu. Bu sonuçla birlikte şampiyonada Max Verstappen'in ardından ikinci sıraya yükseldi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 18:17
Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Charles Leclerc!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu.

Sezonun 11. mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen startta liderliğini korurken, lastik aşınması konusunda aracı daha iyi performans gösteren Leclerc, 53. turda liderliği rakibinden aldı.

Bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz, 57. turda motor arızası yüzünden yarış dışı kalınca Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 3. sıraya yerleşti.

Leclerc, son turlarda gaz pedalında yaşadığı soruna rağmen durumu kontrol etmeyi başardı ve 1:24:24.312'lik derecesiyle sezonun 3'üncü, kariyerinin 5'inci yarış birinciliğine ulaştı.

Yarışın en hızlı turuna imza atan Verstappen, Leclerc'in 1.532 saniye arkasında 2'nci, liderden 41.217 saniye sonra bitişe gelen Hamilton ise 3. oldu.

Pilotlar klasmanı lideri Verstappen puanını 208'e çıkardı. Şampiyonada 2. sıraya yükselen Leclerc, zirveyle arasındaki farkı 38 puana indirdi.

Sezonun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'si 24 Temmuz'da yapılacak.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 208 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. Sergio Perez (Meksika): 151

4. Carlos Sainz (İspanya): 133

5. George Russell (Büyük Britanya): 128

TAKIMLAR

1. Red Bull: 359

2. Ferrari: 303

3. Mercedes: 237

4. McLaren: 81

5. Alpine: 81

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Edison Cavani ve Luis Suarez Süper Lig yolcusu! Aynı takımda buluşuyorlar...
Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...
Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif...
G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cem Bölükbaşı sprint yarışını tamamlayamadı
Avusturya GP'sinde sprint yarışının galibi Verstappen!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wimbledon'da şampiyon Djokovic! Wimbledon'da şampiyon Djokovic! 19:12
Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı 18:51
Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif... Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif... 18:42
Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu! Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu! 18:25
G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından... G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından... 18:22
Avusturya GP'yi kazanan Leclerc! Avusturya GP'yi kazanan Leclerc! 18:16
Daha Eski
Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! 17:47
Guidetti: Çok iyi bir sonuç alacağız Guidetti: Çok iyi bir sonuç alacağız 17:44
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 17:16
Semih Erden'in yeni takımı belli oldu! Semih Erden'in yeni takımı belli oldu! 17:03
"F.Bahçe 5 yıldızlı formayla çıkarsa..." "F.Bahçe 5 yıldızlı formayla çıkarsa..." 16:57
Ozan yaşananları açıkladı! Mesut ve İsmail Kartal... Ozan yaşananları açıkladı! Mesut ve İsmail Kartal... 16:44