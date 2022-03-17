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Milli motosikletçi Deniz Öncü Endonezya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Endonezya'da düzenlenecek FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağında yarışacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 12:20
Milli motosikletçi Deniz Öncü Endonezya'da yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayak yarışları, 18-20 Mart tarihlerinde Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını sürdüren Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon ilk üçte yer almaya çalışacak.

Türkiye'yi bu sınıfta başarıyla temsil eden ay-yıldızlı motosikletçi, yarın serbest antrenmanlarda, 19 Mart Cumartesi günü de sıralamalarda mücadele edecek.

Sezonun ikinci ayak yarışı, 18 tur üzerinden 20 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.

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