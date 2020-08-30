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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Motor Sporları F1 Belçika Grand Prix'sinde kazanan belli oldu!

F1 'sinde kazanan !

F1 Belçika Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton!

'nın 7. mücadelesi olan 'sinde kazanan, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes pilotu oldu.

'nda sezonun 7. mücadelesi, 'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 5, kariyerinin 89. birinciliğine ulaştı.

Fin sürücü , takım arkadaşı Hamilton'ın 8.4 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu ise liderin 15.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı İtalya 'si, 6 Eylül'de yapılacak.

BELÇİKA GRAND PRİX'SİNİN ARDINDAN OLUŞAN PİLOTLAR KLASMANI ŞÖYLE:

Pilotlar klasmanı

1. (): 157 puan

2. Max Verstappen (): 110

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107

4. Alexander Albon (Tayland): 48

5. Charles Leclerc (Monaco): 45

Lando Norris (Büyük Britanya): 45

  1. 30.08.2020
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