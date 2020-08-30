F1 Belçika Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. mücadelesi olan Belçika Grand Prix'sinde kazanan, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 5, kariyerinin 89. birinciliğine ulaştı.
Fin sürücü Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 8.4 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 15.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'si, 6 Eylül'de yapılacak.
BELÇİKA GRAND PRİX'SİNİN ARDINDAN OLUŞAN PİLOTLAR KLASMANI ŞÖYLE:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 110
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107
4. Alexander Albon (Tayland): 48
5. Charles Leclerc (Monaco): 45
Lando Norris (Büyük Britanya): 45
- 30.08.2020
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