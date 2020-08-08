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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Büyük Britanya'da pole pozisyonu 'ın

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Formula 1'de sezonun beşinci yarışı 'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu ilk sırada tamamladı. Bottas'ın takım arkadaşı ikinci sırayı elde ederken, Racing'den ise üçüncü oldu.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı 'sine, Mercedes takımının Fin pilotu ilk sıradan başlayacak.

'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Bottas, 1.25.154'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Bottas, bu sezon 2, kariyerinin ise 13. pole pozisyonunu kazandı.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı , 1.25.217'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Racing Point ekibinin Alman pilotu ise 1.26.082 ile üçüncülüğü elde etti.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

  1. 08.08.2020
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