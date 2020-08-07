Formula 1'de corona virüsü şoku! İkinci kez...
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in corona virüsü kabusu sürüyor. Tecrübeli pilotun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi ikinci kez pozitif çıktığı öğrenildi.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Perez'in Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışı öncesi yapılan testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Beşinci etapta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edeceği belirtildi.
Geçen ay yapılan testi de pozitif sonuçlanan Perez, Büyük Britanya'daki 4. etapta da yarışamamıştı.
Büyük Britanya'daki sezonun 5. yarışı, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.
- 07.08.2020
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