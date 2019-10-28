Off-road parkurlarının kadın pilotu

Zorlu parkurlarda kendisinden yaşça büyük erkek ve kadın rakiplerine karşı mücadele eden Aksöz, katıldığı yarışlarda zaman zaman kaza yaşasa da azmiyle hemcinslerine örnek oluyor.

Katıldığı ulusal yarışlarda "en genç kadın pilot" olarak yer almanın gururunu yaşayan Aksöz, kendisini yetiştirip uluslararası müsabakalarda yer almayı amaçlıyor.

AKSÖZ: "BURADA HEPİMİZ EŞİTİZ"

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 54 Otomobil Sporları Kulübü adına yarışan, Türkiye'nin ilk ve tek kadın trial pilotu olan Melis Aksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road sporuna babasının desteğiyle başladığını, daha sonra araç alıp yarışmalara katıldığını söyledi.

Geçen yıl profesyonel olarak yarışmaya başladığını aktaran Aksöz, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'ndaki ikinci yarışım. 2018 Marmara X-Trial Kupası'nda tek kadın pilot olarak yarışıyordum. Kadın pilot olmanın aşırı bir ayrıcalığı yok aslında. Tek farkımız kas gücü biraz bizi zorluyor. Onun dışında burada hepimiz eşitiz." diye konuştu.

Her zaman çok güzel tepkiler aldığını anlatan Melis Aksöz, "Bu işi bir kadın olarak yaptığım için beni tebrik eden, destekleyen çok fazla insan var. Türkiye'de, 'Motor sporları erkek sporudur.' diye bir algı var ama ben herhangi bir sporun cinsiyetle tanımlanması taraftarı değilim. Spor hepimiz içindir. Sağolsun ağabeylerimiz, kardeşlerimiz bize çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM, ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA YARIŞMAK"

Aksöz, 2018 Marmara X-Trial Kupası'nda kendi klasmanında dördüncü olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefim, kendi klasmanımda şampiyon olabilmek. İnşallah önümüzdeki şampiyonaya aracımızı daha iyi hazırlayıp katılmayı planlıyoruz. Marmara X-Trial Kupası'nda şampiyona boyunca 5 yarışta yaklaşık 20-30 aks kırdım. Bana 'aks canavarı' diyorlardı. Motor sporlarını hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Ailemin, babamın desteği benim için apayrı. Bundan sonra hedefim uluslararası yarışmalar. Tabii ki oralara ulaşmak için her şeyden önce tecrübe gerekiyor. Bu tecrübeyi kazanmadan oralara katılmak mantıklı olmayacak. İlk önce buralarda kendimi etaplara, hıza alıştıracağım, sonra tabii ki en büyük hayalim uluslararası yarışmalar."

Kadınlara motor sporlarını tavsiye eden Melis Aksöz, "İmkanı, bu işe ilgisi varsa, illaki profesyonel ve ulusal yarışlardan başlamak zorunda değiller. Kendisini geri çekmesin, cinsiyetini sporla bağdaştırmasın. TOSFED'in düzenlediği 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesi var. Kadın veya erkek fark etmeksizin 25 yaş altı insanlar katılabiliyor. Orada belirli bir başarıya ulaşırsa, yarışlara katılabiliyorlar. Motor sporlarını seviyorlarsa, herkesi buraya bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.