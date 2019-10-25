MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. ayağı, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı, Avustralya'nın ev sahipliğinde 27 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 07.05'te gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.
Pilotlar klasmanında İspanyol Marc Marquez'in, takımlarda ise Repsol Honda'nın şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda geride kalan 17 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1- Marc Marquez (İspanya): 350 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 231
3- Alex Rins (İspanya): 176
4- Maverick Vinales (İspanya): 176
5- Danilo Petrucci (İtalya): 169
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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