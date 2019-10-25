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25 Ekim 2019, Cuma
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MotoGP'de heyecan 'da sürecek

MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. ayağı, 'nın Victoria eyaletindeki Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı, 'nın ev sahipliğinde 27 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 07.05'te gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

Pilotlar klasmanında İspanyol 'in, takımlarda ise Repsol Honda'nın şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda geride kalan 17 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (): 350 puan

2- Andrea Dovizioso (): 231

3- Alex Rins (İspanya): 176

4- Maverick Vinales (İspanya): 176

5- Danilo Petrucci (İtalya): 169

  1. 25.10.2019
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