Formula 1'de yeni durak Meksika!
Formula 1'de sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'sinde! Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.
Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak.
Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, zirveye ulaşma ihtimali de bulunuyor.
Meksika'da Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak.
Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde;
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274
3. Charles Leclerc (Monako): 223
4. Max Verstappen (Hollanda): 212
5. Sebastian Vettel (Almanya): 212
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 612 puan
2. Ferrari: 435
3. Red Bull: 323
4. McLaren: 111
5. Renault: 68
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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