Fransa'da kazanan Ogier
Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Fransa'da M-Sport takımından Fransız Ogier birinci oldu
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Fransa'da düzenlenen dördüncü ayağını, M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
WRC sezonunun dördüncü ayağı Fransa Rallisi'nde, 333,48 kilometre uzunluğundaki pistte 12 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 26 dakika 52.7 saniyede tamamlayan Ogier, zafere ulaştı.
Bu sezon üçüncü yarış galibiyetine imza atan Ogier, genel klasmanda liderliğini sürdürdü.
Toyota Gazoo takımından Estonyalı Ott Tanak, liderin 36.1 saniye arkasında ikinci oldu. Hyundai takımının Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville ise Ogier'nin 1.07.5 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, 26-29 Nisan'da Arjantin'de düzenlenecek.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:27
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Toplam 5
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besiktasbambam konu Beşiktaş olunca alayı renkli oluyor ,
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Yorum
klaus görüyorssunuz her şey ortada.bu maçtan sonra Beşiktaş'in efendiliği bitmiştir.
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