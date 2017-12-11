Hayatı belgesel oluyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun hayatı, "Köklere Dönüş" belgeseli ile seyirci karşısına çıkacak. Belgeselde Sofuoğlu'nun dünya şampiyonluğuna uzanan hikayesi anlatılacak. Kenan, galası Ocak 2018'de yapılacak belgesel için "Cumhurbaşkanımız ile görüştük. İlk gösterim külliyede yapılacak" dedi.