Ziraat Türkiye Kupası
TFF açıkladı! A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi TFF'den dikkat çeken açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre bu kritik maçta 5 futbolcu yer almayacak. İşte tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:15 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:32
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi TFF'den dikkat çeken açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre bu kritik maçta 5 futbolcu yer almayacak.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda, bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık, Aral Şimşir'in ise alt adalesindeki sakatlık nedeniyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde, İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuz da aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Ayrıca, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmed Kutucu da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi ve kampa katıldı.

