CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu: Biz ümitliyiz

Hakan Çalhanoğlu: Biz ümitliyiz

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti ve Dünya Kupası ümitlerini sürdürdü. Mücadelenin ardından Milli Takımı'mızda kaptan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 00:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu: Biz ümitliyiz

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti ve Dünya Kupası ümitlerini sürdürdü. Mücadelenin ardından Milli Takımı'mızda kaptan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum. İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu."

"Merih zaten hep maçlardan önce benimle konuşur. Hem kullanan hem vuran oyuncularımız var. İki tarafta da tehlikeliyiz. Merih adına mutluyum, evinde 2 golle ayrılacak bugün. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"İspanya'ya karşı kötü oynadık ama ardından reaksiyon vermek çok önemliydi. Önemli skorlar yaptık averaj için. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz. Son maçta artık bakacağız. Futbolda her şey olabilir. Biz ümitliyiz."

Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi!
Milli maçta penaltı bekledik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sırbistan deplasmanda galip! Sırbistan deplasmanda galip! 00:08
Demiral: Gece hayalini kurdum! Demiral: Gece hayalini kurdum! 00:05
İrlanda evinde tek golle galip! İrlanda evinde tek golle galip! 00:02
Portekiz ve Macaristan puanları paylaştı! Portekiz ve Macaristan puanları paylaştı! 23:58
İngiltere Dünya Kupası biletini kaptı! İngiltere Dünya Kupası biletini kaptı! 23:54
İspanya evinde doludizgin! İspanya evinde doludizgin! 23:54
Daha Eski
İtalya liderliği garantiledi! İtalya liderliği garantiledi! 23:48
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 23:42
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 23:42
Jasikevicius: Hücumda atış bulamıyoruz Jasikevicius: Hücumda atış bulamıyoruz 23:19
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 23:10
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 22:47