Hakan Çalhanoğlu: Biz ümitliyiz

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti ve Dünya Kupası ümitlerini sürdürdü. Mücadelenin ardından Milli Takımı'mızda kaptan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum. İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu."

"Merih zaten hep maçlardan önce benimle konuşur. Hem kullanan hem vuran oyuncularımız var. İki tarafta da tehlikeliyiz. Merih adına mutluyum, evinde 2 golle ayrılacak bugün. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"İspanya'ya karşı kötü oynadık ama ardından reaksiyon vermek çok önemliydi. Önemli skorlar yaptık averaj için. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz. Son maçta artık bakacağız. Futbolda her şey olabilir. Biz ümitliyiz."