A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü!

Trtspor'un derlediği habere göre; World Soccer Dergisi'nde Montella'nın turnuvada 4-2-3-1 sistemi ile oynamak istediği ifade edilirken oyununa uyabilecek profilde futbolcuları tercih edeceği yazıldı. İtalyan hoca, EURO 2024'ün favorileri arasında Fransa'nın bir adım önde olduğunu belirtti.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

A Milli Takım teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Hakan Çalhanoğlu için de övgü dolu ifadeler kullandı.