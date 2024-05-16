A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
EURO 2024 öncesi değerlendirmelerde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli oyuncuya övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...
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Trtspor'un derlediği habere göre; World Soccer Dergisi'nde Montella'nın turnuvada 4-2-3-1 sistemi ile oynamak istediği ifade edilirken oyununa uyabilecek profilde futbolcuları tercih edeceği yazıldı. İtalyan hoca, EURO 2024'ün favorileri arasında Fransa'nın bir adım önde olduğunu belirtti.
"DÜNYANIN EN İYİSİ"
A Milli Takım teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Hakan Çalhanoğlu için de övgü dolu ifadeler kullandı.
Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruları yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, "Hakan şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip" dedi.
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