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Semih’le güldük

Ümit Milli Takımımız, Semih Kılıçsoy’un 90+1’de attığı golle İtalyan deplasmanında 1 puanı aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 07:16
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Semih’le güldük

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ferrara kentindeki Paolo Mazza Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçta millilerin golünü 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Ev sahibi İtalya'nın golünü ise 50. dakikada Daniele Ghilardi attı. Ay-yıldızlı ekipte Bertuğ Yıldırım, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu sonuçla A Grubu'nda oynadığı 6. maçında ilk beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 7'ye çıkardı. Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan Semih Kılıçsoy, Gürcistan'ın ardından İtalya'ya da gol atarak iki maçta 2 gol kaydetti.

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