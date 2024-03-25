Haberler A Milli Futbol Takımı Veli Kavlak'tan Türkiye yorumu! "EURO 2024'te sürpriz yapabilir"

Veli Kavlak'tan Türkiye yorumu! "EURO 2024'te sürpriz yapabilir"

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Türk asıllı Avusturyalı eski futbolcu Veli Kavlak, Türkiye'nin EURO 2024'te sürpriz yapabileceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 11:59
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Veli Kavlak'tan Türkiye yorumu! "EURO 2024'te sürpriz yapabilir"

A Milli Takım'ın salı günü Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Beşiktaş'ın eski kaptanı Veli Kavlak, Sabah'a konuştu. Avusturya Milli Takımı'nın formasını 31 kez giyen ve tek golünü Türkiye'ye atan Kavlak, kariyerine Rapid Wien U16'da teknik direktör, Avusturya U19'da da yardımcı antrenör olarak devam ediyor. Veli Kavlak, EURO 2024'te Türkiye ve Avusturya'nın önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

İŞTE VELİ KAVLAK'IN O AÇIKLAMALARI:

''Almanya-Türkiye maçını izlemiştim. Büyük zafer elde etmişti Türkiye. Birkaç gün sonra Avusturya oynamıştı, onlar da galip geldi. Avusturya, Rangnick göreve geldikten sonra önde pres felsefesiyle başarılı oldu. Türkiye'ye karşı Alaba ve Arnautovic sakat olduğu için yok. Takımda Konrad Laimer ve Baumgartner öne çıkan isimler. Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yapabilecek iki takım, Türkiye ve Avusturya bence. Turnuvada favori gösterilenler, bu iki ekibe rakip olmaktan keyif almaz ve çekinirler. İki ülke de ilk etapta gruplardan çıkar, devamını da getirebilirler.

"HAKAN YAPI TAŞI"

Türkiye, rakibin canını acıtabilecek oyunculara sahip. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız ve Arda Güler kaliteli oyuncular. Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. En önemli yapı taşı. Her takımla baş edebilecek, diş geçirebilecek ve zorluk çıkarabilecek bir oyuncu grubu yakalandı.''

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