Buruk, görüşmede oyuncusuna "Avrupa'da aldığımız skorlar öz güvenini düşürmemeli. Sen çok iyi bir kalecisin; senden Lille maçında tüm yüreğinle mücadele etmeni ve galibiyete katkı sağlamanı istiyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.