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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Barcelona mücadelesinde kalesinde 4 gol görmesine karşın yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan Çakır'a, zorlu Lille karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan tam destek geldi. Tecrüberli çalıştırıcının Uğurcan Çakır ile birebir görüşme yaptığı öğrenildi. İşte kritik zirvenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 12:16
Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'a moral desteği geldi.

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Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Barcelona karşısında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisiyle bire bir görüşen Buruk'un, öğrencisine güvendiğini belirterek Lille maçı öncesi destek verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Barcelona karşısında kalesinde 4 gol gören ancak yaptığı kritik müdahalelerle daha farklı bir mağlubiyetin önüne geçen Uğurcan Çakır, Lille karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Milli kalecinin, "Lille karşısında gerçek gücümüzü görecekler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarımızı alacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

OKAN BURUK'TAN GÜVEN MESAJI

Posta'nın haberine göre Kritik mücadele öncesinde tecrübeli kaleciyle özel bir görüşme gerçekleştiren Okan Buruk'un, öğrencisine moral verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Deneyimli teknik adamın, Avrupa'da alınan sonuçların Uğurcan'ın öz güvenini etkilememesi gerektiğini vurguladığı ve başarılı kaleciden Lille maçında tüm gücüyle mücadele etmesini istediği aktarıldı.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Buruk, görüşmede oyuncusuna "Avrupa'da aldığımız skorlar öz güvenini düşürmemeli. Sen çok iyi bir kalecisin; senden Lille maçında tüm yüreğinle mücadele etmeni ve galibiyete katkı sağlamanı istiyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU

Sarı-kırmızılı yönetim, Lille maçı öncesinde Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Galatasaray'ın maçın oynanacağı yerin değiştirilmesini talep etmediği, bunun yerine güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği ifade edildi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

LILLE MAÇINDA BEKLENEN 11 ŞEKİLLENİYOR

Galatasaray'da Lille karşılaşması öncesinde ilk 11 çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Okan Buruk'un kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmesi beklenirken savunma hattında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un görev alması öngörülüyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Orta sahada Torreira ile Lemina ikilisini değerlendiren Buruk'un, bu oyuncuların önünde Batrakov'a şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Okan Buruk ve Uğurcan Çakır...

Hücum hattında ise sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta Victor Osimhen'in görev alması öngörülüyor.

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