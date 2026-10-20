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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi FC Porto - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FC Porto - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lig aşamasının üçüncü haftasında FC Porto, sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. İlk iki maçında galibiyet alamayan iki takım da Avrupa'daki ilk üç puanını hedefliyor. Peki, Porto - PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme bilgileri ve karşılaşmanın detayları.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 11:44
FC Porto - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FC Porto - PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, FC Porto ile PSV Eindhoven arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Lig aşamasının üçüncü haftasında Portekiz temsilcisi Porto, Hollanda ekibi PSV'yi Estádio do Dragão'da ağırlayacak. Avrupa'da henüz galibiyetle tanışamayan iki takım da kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise "Porto - PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

FC PORTO - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak FC Porto - PSV Eindhoven maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PORTO - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Porto ile PSV Eindhoven arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Resmî yayın platformu: https://www.tabii.com/

PORTO, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Geçen sezon Portekiz liginde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne dönen Porto, Avrupa'daki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. İlk haftada Manchester City'ye 2-0 mağlup olan Portekiz temsilcisi, ikinci haftada Real Betis deplasmanında 3-2'lik yenilgi yaşadı.

Real Betis karşılaşmasında Gabriel Veiga ve Samu Omorodion'un golleriyle öne geçen Porto, maçın son bölümünde kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı. Francesco Farioli'nin ekibi, PSV karşısında kazanarak Avrupa'daki kötü başlangıcını geride bırakmak istiyor.

PSV EINDHOVEN DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE

PSV Eindhoven da Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında galibiyet elde edemedi. İlk karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalan Hollanda ekibi, ikinci haftada Leipzig'e 1-0 mağlup oldu.

Porto deplasmanında sahaya çıkacak PSV, alacağı sonuçla lig aşamasındaki puanını artırmayı amaçlıyor. İki takım için de kritik öneme sahip mücadelede gözler, karşılaşmanın başlangıcından itibaren sahaya yansıtılacak performansta olacak.

PORTO - PSV EINDHOVEN MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)

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