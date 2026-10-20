İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.

Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."

GREENWOOD SÖZLERİ

"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek." dedi.