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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi Greenwood açıklaması!

İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi Greenwood açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 18:59
İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.

Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."

GREENWOOD SÖZLERİ

"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek." dedi.

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