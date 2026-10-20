Liverpool - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, İngiltere ve İspanya futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getiriyor. Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, taraftarı önünde Villarreal'i konuk edecek. Avrupa'daki ilk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puana ulaşan İngiliz ekibi, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Iñigo Pérez'in çalıştırdığı Villarreal ise Napoli karşısında elde ettiği önemli galibiyetin ardından zorlu Anfield deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. İki takımın son haftalardaki performansı, sakat futbolcuları ve teknik direktörlerin kadro tercihleri karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Villarreal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Mücadele, İngiltere'nin Liverpool kentindeki Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Villarreal karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL VE VILLARREAL'İN BU SEZON Kİ ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk iki haftasında aldığı galibiyetlerle 6 puana ulaştı. İngiliz ekibi, üçüncü hafta öncesinde 5. sırada yer alıyor.

Villarreal ise geride kalan iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Üç puanı bulunan İspanyol temsilcisi, lig aşamasında 14. sırada bulunuyor.

LIVERPOOL VE VILLARREAL'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SONUÇLARI

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. İngiliz ekibi, ikinci haftada Avusturya temsilcisi LASK'ı deplasmanda 6-3 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Villarreal ise ilk hafta Borussia Dortmund'a deplasmanda 3-2 kaybetti. İspanyol temsilcisi, ikinci karşılaşmasında Napoli'yi sahasında 3-1 yenerek Avrupa'daki ilk üç puanına ulaştı.

Liverpool'un Avrupa maçları:

9 Eylül 2026: Liverpool 2-1 Atletico Madrid

14 Ekim 2026: LASK 3-6 Liverpool

Villarreal'in Avrupa maçları:

8 Eylül 2026: Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

13 Ekim 2026: Villarreal 3-1 Napoli

LIVERPOOL VE VILLARREAL'İN SON MAÇLARDAKİ FORM DURUMU

Liverpool, Villarreal karşılaşması öncesindeki son Premier League maçında Brentford'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İngiliz temsilcisi, bu sonuçla ligde beşinci sıraya yükseldi.

Andoni Iraola'nın öğrencileri, son sekiz resmî karşılaşmasının altısını kazandı. Bu süreçteki tek mağlubiyetini Manchester City karşısında 3-0'lık skorla yaşayan Liverpool, özellikle Avrupa maçlarındaki hücum gücüyle dikkat çekiyor.

Villarreal ise İspanya La Liga'daki son karşılaşmasında Elche ile golsüz berabere kaldı. Sarı Denizaltı lakaplı ekip, dokuz lig maçında topladığı 9 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk altı resmî maçında galibiyet alamayan İspanyol temsilcisi, daha sonraki süreçte çıkışa geçti. Villarreal, bu dönemde oynadığı karşılaşmaların dördünü kazanırken yalnızca bir yenilgi aldı.

LIVERPOOL'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Liverpool'da Villarreal mücadelesi öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Dominik Szoboszlai ile Jeremie Frimpong, Brentford karşılaşmasında yaşadıkları kas sakatlıkları nedeniyle Villarreal karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Andoni Iraola, Szoboszlai'nin daha önce yaşadığı sakatlıkla aynı bölgede sorun hissettiğini belirtirken Frimpong'un kasım ayındaki millî maç arasına kadar sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı.

Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Giovanni Leoni de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Federico Chiesa ve Wataru Endo ise Liverpool'un Şampiyonlar Ligi lig aşaması kadrosuna dahil edilmedi.

VILLARREAL'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Villarreal'de Nicolas Pépé ile Tajon Buchanan'ın sağlık durumları maç öncesinde dikkat çekiyor.

Pépé, gözündeki problem nedeniyle takımının son üç karşılaşmasında forma giyemedi.

Arka adale sakatlığı yaşayan Buchanan ise son üç maçı kaçırdıktan sonra 19 Ekim Pazartesi günü takımla yeniden antrenmana çıktı. Kanadalı oyuncunun maç kadrosundaki durumu yapılacak son değerlendirmelerle netleşecek.

LIVERPOOL - VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak.

Villarreal: Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Rafa Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero, Saliba, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇINI KİM YÖNETECEK?

UEFA'nın yaptığı görevlendirmeye göre mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. VAR hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN