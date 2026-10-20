Fenerbahçe Slavia Prag karşısında öne geçti! İşte o goller

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından attığı nefis golle mücadelede 1-0 öne geçti. Mücadelenin 11. dakikasında ise Mason Greenwood'un ceza sahası içerisinde sol ayağı ile kontrol edip sağ ayağı ile attığı gol ile mücadelede 2-1'lik skorla üstün konuma geldi.
İŞTE O GOLLER
⚽ GOL! Oğuz Aydın 90'a koordinat girdi! Süper gol! Temsilcimiz maça golle başladı! https://t.co/OmFIo1GGo2— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026
⚽ GOL! Mason Greenwood kendisi başlattı kendisi bitirdi! Kadıköy'de fark ikiye çıktı! https://t.co/Eq0hILXpmY— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026