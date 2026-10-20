Fenerbahçe Slavia Prag karşısında öne geçti! İşte o goller

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından attığı nefis golle mücadelede 1-0 öne geçti. Mücadelenin 11. dakikasında ise Mason Greenwood'un ceza sahası içerisinde sol ayağı ile kontrol edip sağ ayağı ile attığı gol ile mücadelede 2-1'lik skorla üstün konuma geldi.

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