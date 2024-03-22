Haberler A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar'ın rakibi Macarlar! İşte Macaristan - Türkiye maçı ilk 11'leri

Bizim Çocuklar'ın rakibi Macarlar! İşte Macaristan - Türkiye maçı ilk 11'leri

EURO 2024 mesaisine başlayan ay-yıldızlılar, bugün saat 22.45’te Macaristan’a konuk olacak. A Milli Takımımız, 26 Mart’ta ise Viyana’da Avusturya’yla kozlarını paylaşacak

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Bizim Çocuklar'ın rakibi Macarlar! İşte Macaristan - Türkiye maçı ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, hazırlık maçlarına Macaristan deplasmanında başlıyor. Puskas Arena'da bugün TSİ 22.45'te başlayacak, TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşmayı Polonya'dan Bartosz Frankowski yönetecek. Macaristan maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan milli takımımız, karşılaşma için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

4 FUTBOLCU İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırlık maçlarının kadrosuna 4 futbolcuyu ilk kez çağırdı. Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve Ajax'ta bu sezon düzenli oynamaya başlayan Ahmetcan Kaplan, aday kadroya ilk kez dahil edilme sevinci yaşadı. Sakatlığı sonrasında Enes Ünal yaklaşık 1 yıl, Arda Güler de 9 ay sonra kadroya döndü.

MACARLARLA 17. RANDEVU

Türkiye ile Macaristan, daha önce 8'i resmi, 8'i de özel toplam 16 kez karşılaştı. Milli Takım, 4 kez galibiyete ulaşırken, 10 defa kazanan Macaristan oldu. 2 maç ise berabere bitti.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

MACARİSTAN: ULACSİ, LANG, ORBAN, SZALAİ, NEGO, NAGY, SZOBOSZLAİ, KERKEZ, GAZDAG, SALLAİ, ADAM

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, OZAN, CENK, SALİH, ORKUN, YUNUS, HAKAN, KEREM, BARIŞ ALPER

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