Haberler A Milli Futbol Takımı Rüzgar gibi geçti

Rüzgar gibi geçti

A Milli Futbol Takımı, başarılarla geçen 2023'te hedeflerine ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı resmi maçlarda yalnızca 1 yenilgi aldı ve EURO 2024'e grup lideri olarak katılma hakkını elde etti. Türkiye, 2023 yılında 8'i resmi (EURO 2024 eleme maçları), 2'si özel toplam 10 karşılaşmaya çıkarken, bunlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 10 maçta rakip filelere 19 gol gönderen milliler, 13 gole engel olamadı. Resmi maçlardaki tek yenilgisini Hırvatistan karşısında 2-0'la alan Türkiye, Belçika'da oynadığı özel maçta ise Japonya'ya 4-2 yenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Rüzgar gibi geçti

A Milli Futbol Takımı, başarılarla geçen 2023'te hedeflerine ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı resmi maçlarda yalnızca 1 yenilgi aldı ve EURO 2024'e grup lideri olarak katılma hakkını elde etti. Türkiye, 2023 yılında 8'i resmi (EURO 2024 eleme maçları), 2'si özel toplam 10 karşılaşmaya çıkarken, bunlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 10 maçta rakip filelere 19 gol gönderen milliler, 13 gole engel olamadı. Resmi maçlardaki tek yenilgisini Hırvatistan karşısında 2-0'la alan Türkiye, Belçika'da oynadığı özel maçta ise Japonya'ya 4-2 yenildi.

LETONYA'YI MAĞLUP ETTİK

Tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir büyük turnuvaya katılma hakkını kazanan Türkiye, 2023'te birçok başka ilke de imza attı. Milli Takım, Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenip, rakibini evinde ilk kez mağlup etti. Türkiye, EURO 2024'ün finaline ev sahipliği yapacak Berlin'de oynanan özel karşılaşmada da Almanya'yı 3-2 yendi ve güçlü rakibini 72 yıl sonra deplasmanda devirmeyi bildi. Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti.

2032 EV SAHIPLİĞİ GELDİ

Türkiye ayrıca 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği hakkını da bu yıl kazandı. İsviçre'deki UEFA Merkezi'nde 10 Ekim'de gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye'nin İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ortak ev sahipliği yapma hakkını elde ettiği duyuruldu.

BİR İLK DE VINCENZO MONTELLA İLE

Türkiue bu yıl oynadığı 10 maçın 6'sına Stefan Kuntz, 4'üne ise Vincenzo Montella yönetiminde çıktı. Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle mağlup eden Türkiye, puanını 13'e yükseltti ve grupta yeniden liderliğe yükseldi. İtalyan çalıştırıcı, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

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