Haberler A Milli Futbol Takımı Bakan Bak: Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum

Bakan Bak: Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşmesi ile ilgili olarak, "Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 21:38
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Bakan Bak: Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri sonucunda Almanya'da yapılacak finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki rakipleri belli oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura sonucunda A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak.

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı:

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