TFF'den Montella'nın kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama

A Milli Takım'ımızın uçağı, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle Münih'e acil iniş yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Emanuele Montella'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın sağlık durumu iyi olup, hastaneden taburcu edilmiştir. Bugün ikisi beraber Roma'ya yolculuk edecektir. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da bu sabah A Milli Takım doktorumuz ile birlikte Münih'ten İstanbul'a dönecektir."