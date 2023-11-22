Haberler A Milli Futbol Takımı Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaştığı Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - VAR MI YAN BAKAN!

Galler can, biz et derdindeydik… Dahası rakibimizin bedeni sahada olsa da aklı Hırvatistan-Ermenistan maçındaydı. Dolayısıyla maçın başında gol ya da goller bulup rahatlamak istediler.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Johnson, Broadhead, Wilson ve Roberts'la fırtına gibi üzerimize geldiklerinde, sahaya Almanya zaferinin havasıyla çıkmış olan Bizim Çocuklar hafiften sendelediler.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Golü yediğimizde panik arttı. Bu sırada ikinci golü yememiş olmamız en başta şans sonra da sakatlanana kadar Uğurcan'ın daha sonra da yerine giren Altay'ın yaptıkları kritik kurtarışlardı.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Galler'i bugüne kadar deplasmanda hiç yenemedik, hatta gol dahi atamadık. Dün Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla gelen gol bir ilkti bizim için.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

İlk olmasının dışında bizi grup lideri yapan bir goldü. Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası Eleme grubunu lider olarak tamamladık…

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Farkındaysanız, harika bir jenerasyonumuz var ve birçok ilki başarıyorlar. Bu da bizi EURO 2024 için umutlandırıyor doğrusu…

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Montella'nın takıma bir ruh kattığı kesin. Kendine güvenen ve oyunculara da bu güveni aşılayan bir teknik adam İtalyan. Dün yaptığı değişiklikler de son derece yerindeydi.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız oyuna dahil olunca sağ kanadı iyi kapattık, ortada top tutmayı başardık ve önde de Kenan yine yıldızlaştı.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Muhteşem bir yetenek bu çocuk. Dört kişinin arasından topu, tereyağından kıl çeker gibi çıkarıyor, güçlü, çabuk… Üstelik ayağına da top yakışıyor, iyi de şutları var. Komple bir golü. Son yıllarda futbolumuza gelen en iyi santrafor olabilir.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Evet gruptan lider çıktık, şimdi havamızı atabiliriz; var mı bize yan bakan!? Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Montella ve her şeye rağmen teşekkürler Kuntz. Çünkü senin de emeğin var.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

HÜSEYİN ÖZKÖK - LİDERLİK YAKIŞTI

İlk kez bir milli arada bu kadar rahat olan Türk Milli Takımı, Almanya zaferi sonrasında grup birinciliği hedefiyle Galler karşısına çıktı. Finallerin 2 Aralık'ta yapılacak kura çekiminde yer alacağımız torbayı da belirleyecek maça takımımız eksik Hakan dışında as diyebileceğimiz kadrosuyla başladı.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Türkiye maçını kazanıp Hırvatistan maçının sonucunu beklemek zorundaki Galler maça beklendiği gibi daha baskılı başladı ve çok konsantre olmuş gözükmeyen takımımız önünde 7. dakikada golü buldu.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Golden sonra oyuncularımızda bir türlü oyun tutturamadığı gibi yapılan çok sayıda top kaybı Galler baskısının devam etmesine neden oldu. Nihayet ilk yarının son dakikalarında beklenen baskıyı kursak da devre bitti.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

İkinci yarı Zeki'nin oyuna girmesi, Ferdi'nin sol kanada geçmesi ve daha sonra Kenan Yıldız'ın da dahil olmasıyla takımımız daha çok hücumda gözükmeye başladı. Galler önde olması nedeniyle kontra atak futboluna döndü ve oyunu daha çok kendi sahasında kabul etti.

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

Bu baskı meyvesini verdi ve Kenan'ın kazandırdığı penaltıyla eşitlik geldi. Sonrasında rahatlayan oyuncularımız öz güvenli bir şekilde maçın sonunu getirerek grubu lider tamamladı. Türk Milli Takımı'na liderlik çok da yakıştı.

DİĞER
Kuruluş Osman’da Orhan Bey ve Mehmet Bey’in akıbeti ne olacak?
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Ferdi devlerin kıskacında! Galler maçında izlendi
Galatasaray'dan Altay Bayındır bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti"
İlk defa gol attık
22 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
Steam'de TL'den dolara geçildi, fiyatlar uçtu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" 07:36
Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" 07:31
"Her şey bu bayrak için" "Her şey bu bayrak için" 01:48
Bakasetas’tan füze Bakasetas’tan füze 01:47
Ümitler 2-0 kazandı Ümitler 2-0 kazandı 01:46
İlk defa gol attık İlk defa gol attık 01:44
Daha Eski
Savaşçı Bardakcı Savaşçı Bardakcı 01:44
Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu 01:43
Samet: Mutluyuz Samet: Mutluyuz 01:43
Bakan Bak destekledi Bakan Bak destekledi 01:42
Uğurcan Çakır sakatlandı Uğurcan Çakır sakatlandı 01:41
Liderlik yakıştı Liderlik yakıştı 01:40