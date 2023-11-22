Spor yazarları Galler - Türkiye maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - VAR MI YAN BAKAN!
Galler can, biz et derdindeydik… Dahası rakibimizin bedeni sahada olsa da aklı Hırvatistan-Ermenistan maçındaydı. Dolayısıyla maçın başında gol ya da goller bulup rahatlamak istediler.
TURGAY DEMİR - VAR MI YAN BAKAN!
Galler can, biz et derdindeydik… Dahası rakibimizin bedeni sahada olsa da aklı Hırvatistan-Ermenistan maçındaydı. Dolayısıyla maçın başında gol ya da goller bulup rahatlamak istediler.
Johnson, Broadhead, Wilson ve Roberts'la fırtına gibi üzerimize geldiklerinde, sahaya Almanya zaferinin havasıyla çıkmış olan Bizim Çocuklar hafiften sendelediler.
Golü yediğimizde panik arttı. Bu sırada ikinci golü yememiş olmamız en başta şans sonra da sakatlanana kadar Uğurcan'ın daha sonra da yerine giren Altay'ın yaptıkları kritik kurtarışlardı.
Galler'i bugüne kadar deplasmanda hiç yenemedik, hatta gol dahi atamadık. Dün Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla gelen gol bir ilkti bizim için.
İlk olmasının dışında bizi grup lideri yapan bir goldü. Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası Eleme grubunu lider olarak tamamladık…
Farkındaysanız, harika bir jenerasyonumuz var ve birçok ilki başarıyorlar. Bu da bizi EURO 2024 için umutlandırıyor doğrusu…
Montella'nın takıma bir ruh kattığı kesin. Kendine güvenen ve oyunculara da bu güveni aşılayan bir teknik adam İtalyan. Dün yaptığı değişiklikler de son derece yerindeydi.
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız oyuna dahil olunca sağ kanadı iyi kapattık, ortada top tutmayı başardık ve önde de Kenan yine yıldızlaştı.
Muhteşem bir yetenek bu çocuk. Dört kişinin arasından topu, tereyağından kıl çeker gibi çıkarıyor, güçlü, çabuk… Üstelik ayağına da top yakışıyor, iyi de şutları var. Komple bir golü. Son yıllarda futbolumuza gelen en iyi santrafor olabilir.
Evet gruptan lider çıktık, şimdi havamızı atabiliriz; var mı bize yan bakan!? Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Montella ve her şeye rağmen teşekkürler Kuntz. Çünkü senin de emeğin var.
HÜSEYİN ÖZKÖK - LİDERLİK YAKIŞTI
İlk kez bir milli arada bu kadar rahat olan Türk Milli Takımı, Almanya zaferi sonrasında grup birinciliği hedefiyle Galler karşısına çıktı. Finallerin 2 Aralık'ta yapılacak kura çekiminde yer alacağımız torbayı da belirleyecek maça takımımız eksik Hakan dışında as diyebileceğimiz kadrosuyla başladı.
Golden sonra oyuncularımızda bir türlü oyun tutturamadığı gibi yapılan çok sayıda top kaybı Galler baskısının devam etmesine neden oldu. Nihayet ilk yarının son dakikalarında beklenen baskıyı kursak da devre bitti.
İkinci yarı Zeki'nin oyuna girmesi, Ferdi'nin sol kanada geçmesi ve daha sonra Kenan Yıldız'ın da dahil olmasıyla takımımız daha çok hücumda gözükmeye başladı. Galler önde olması nedeniyle kontra atak futboluna döndü ve oyunu daha çok kendi sahasında kabul etti.
Bu baskı meyvesini verdi ve Kenan'ın kazandırdığı penaltıyla eşitlik geldi. Sonrasında rahatlayan oyuncularımız öz güvenli bir şekilde maçın sonunu getirerek grubu lider tamamladı. Türk Milli Takımı'na liderlik çok da yakıştı.