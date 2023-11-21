Haberler A Milli Futbol Takımı Çağlar Söyüncü neden yok? Vincenzo Montella açıkladı!

Çağlar Söyüncü neden yok? Vincenzo Montella açıkladı!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, Çağlar Söyüncü'yü oynatmama nedenini duyurdu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 22:15 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 22:22
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Çağlar Söyüncü neden yok? Vincenzo Montella açıkladı!

A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 elemeleri'nde karşılaşacağımız Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok önemli bir maç. Farklı bir maç, farklı cevap beklediğim bir maç. Zihniyetimizi görmek istiyorum sahada. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi."

"ÇAĞLAR'IN SAKATLIĞI YOK"

"Çağlar bizim için çok önemli. Gelecekte kullanacağımız bir isim. Uzun zamandır oynamıyor. Sakatlığı yok. Uzun zamandır oynamadığı için seçimlerde garantiye gitmek istedim."

"Galler kendi evinde iyi oynayan bir takım. Her maç bizim için bir test. 3 gün önce güzel bir galibiyet aldık ama 3 gün sonra kimler sahada çok net cevaplar veriyor onları görmek de benim için çok önemli."

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