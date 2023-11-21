Haberler A Milli Futbol Takımı GALLER - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

GALLER - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde son viraja girdi. Turnuvaya katılımı garantilyen Türkiye, Galler ile Cardiff Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Türkiye Galler müsabakasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Milli maç hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALLER - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU TÜRKİYE KAÇINCI?

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak. Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip. Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇI İÇİN SLOVEN HAKEM

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Uzaylı' lakabı kariyerimi bitirdi"
Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sürüyor! Yeni durak Cezayir...
F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri!
G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milliler Galler'de tarihi başarı peşinde!
Galler - Türkiye maçı ne zaman?
🌛Ay Balık burcunda! Fantastik rüyalara hazır olun
EPIC GAMES BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK'da Ankaragücü mesaisi Gaziantep FK'da Ankaragücü mesaisi 16:13
Kenan dev maçta 11'de başlayabilir! Kenan dev maçta 11'de başlayabilir! 15:51
3 büyükler o yıldızın peşinde! 3 büyükler o yıldızın peşinde! 15:44
Telekom Basket - Bursaspor maçı ne zaman? Telekom Basket - Bursaspor maçı ne zaman? 15:28
Bourg Basket - Türk Telekom maçı saat kaçta? Bourg Basket - Türk Telekom maçı saat kaçta? 15:24
Paris - Beşiktaş maçı ne zaman? Paris - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:20
Daha Eski
F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri! F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri! 15:18
Arda Güler ödüle layık gösterildi! Arda Güler ödüle layık gösterildi! 14:59
Altay'a büyük ayıp! Altay'a büyük ayıp! 14:40
G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi! G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi! 13:52
Beşiktaş'a kötü haber! Çifte sakatlık şoku Beşiktaş'a kötü haber! Çifte sakatlık şoku 13:05
Kayserispor'un hocası Recep Uçar konuştu Kayserispor'un hocası Recep Uçar konuştu 12:57