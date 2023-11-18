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Kuntz maça gelmiyor

Almanya’nın teklifini geri çeviren milli takımın eski hocası, mücadeleyi evinde takip edecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Kuntz maça gelmiyor

Türkiye'nin eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya maçını evinden takip edeceğini söyledi. T-Online'a konuşan Alman teknik adam,"Evde arkadaşlarımla huzur içinde izleyeceğim. Almanya Futbol Federasyonu'ndan davet geldi ama ben orada olmamaya karar verdim" dedi. Kuntz, görevden ayrılmasının ardından gelen başarılı sonuçlar için ise, "Bu benim için duygusaldı. Ama birkaç gün sonra atlattım. Türkiye'nin nasıl geliştiğini ve ayrıca Nagelsmann'ın takımını bu rakibe nasıl hazırlayacağını görmek beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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