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Hamit Altıntop'dan Stefan Kuntz sözleri! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

A Milli Futbol Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası Alman hoca hakkında flaş itiraflarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:40
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Hamit Altıntop'dan Stefan Kuntz sözleri! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

A Milli Futbol Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası yaşananları anlattı.

"GÜÇLÜ TAKIMLARLA KARŞILAŞMALIYIZ"

Almanya ile oynanacak maç?

Bu oyun planlaması sebebiyle önceden sert bir şekilde eleştirildim. Bir takımın gelişebilmesi için güçlü rakiplere karşı oynaması son derece önemli. Yedi ay sonra Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak bir ülkeye karşı oynuyoruz. Burada çok fazla Türk oyuncu var. Açık, aç ve öğrenmeye hazır bir takımız. Bunun başarıya yansıyıp yansımayacağı henüz belli değil.

"İDDİALI BİR PROJEMİZ VAR"

Takımda eksik olan şey ne?

"Deneyim, özgüven, tutarlı bir şekilde en üst düzeyde oynama kararlılığı... Bunun üzerinde çalışıyoruz ve oldukça iyimserim. En iyisini yapacak durumdayız. Genç oyuncular konusunda henüz emekleme aşamasında olan ve zaman alan iddialı bir projemiz var. Almanya dışında Fransa da bizim için bir rol model ülke. Bizde İngiltere gibi benzer bir etki umuyoruz.

"İLETİŞİM VE YÖNTEMLERİNDEN ETKİLENDİK"

"Stefan Kuntz ile iki yıl boyunca çalıştık. Onun Almanya U21'deki başarılarından, iletişiminden ve çalışma yöntemlerinden etkilendik. Ancak son maçlarda beklentiler farklı yönde gelişti. Bir yönetim kurulu üyesi olarak bize biraz cesaret, yeni bir ivme lazım dedim."

"DEĞİŞİKLİK ŞARTTI"

"Hedefimiz uzun vadede bir antrenörler çalışmak. Kuntz'a çalışmalarından dolayı müteşekkiriz. Ancak bir sonraki adıma geçebilmek için değişiklik şarttı. Bunu kendisine açıkça ilettik ve yollarımızı ayırdık."

"KUNTZ BİZE SAĞLAM TAKIM BIRAKTI"

Kuntz'un ayrıldıktan sonraki eleştirileri için açıklama: "Kuntz bize sağlam bir takım bıraktı. Bunun için ona hak veriyoruz. Ancak beklentilerimizin değiştiğini ve değişimi antrenör değişikliğiyle sağlamamız gerektiğini kendisine anlattık."

"BASKI BÜYÜK"

Schalke, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray gibi büyük takımlarda oynadın. Baskı nerede daha yüksek? Bu büyük kulüplerde mi yoksa milli takımda mı?

"Türk Milli Takım'ında. Bu sadece bizde değil diğer milli takımlar için de geçerli. Doğrudan sonuç elde etme baskısı daha büyük."

"TAKIMA ÇOK YAKINIM"

"Bugünün genç oyuncuları eskiye kıyasla daha çok yönlendirilmeye ihtiyacı var. Kimin bu göreve hazır olduğu, kimin bunu kabul ettiği ve kimin etmediği kısa sürede netleşiyor. Takıma çok yakımın, tüm antrenmanları izliyorum."

"TÜRKİYE'DE İNŞA ETMEK ÖNEMLİ"

"Almanya'da aldığım ve beni halen yönlendiren eğitimlerim de dahil olmak üzere edindiğim tüm tecrübelerle Türkiye'de bir şeyler inşa etmeye çalışmak benim için önemli."

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