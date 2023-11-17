Stefan Kuntz Almanya-Türkiye maçı öncesi konuştu!

Vincenzo Montella'dan önce A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz, cumartesi günkü Almanya maçına davetli olmasına rağmen gitmeyeceğini ve mücadeleyi evinde izleyeceğini söyledi.

Kuntz'un maça ilişkin görüşleri şöyle:

Türkiye'de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.

Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim. Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok. Türkiye'de bizim gibi bir altyapı ve bir sistem yok. Ancak toplumsal ilerleme futbol aracılığıyla mümkün. Bayrağa, ülkeye duygusal olarak büyük bağlılık var. Bu büyük bir motivasyon. Ayrıca yetenek havuzu gerçekten çok büyük.