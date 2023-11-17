Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Almanya-Türkiye maçı öncesi konuştu!

Stefan Kuntz Almanya-Türkiye maçı öncesi konuştu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya-Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:21
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Stefan Kuntz Almanya-Türkiye maçı öncesi konuştu!

Vincenzo Montella'dan önce A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz, cumartesi günkü Almanya maçına davetli olmasına rağmen gitmeyeceğini ve mücadeleyi evinde izleyeceğini söyledi.

Kuntz'un maça ilişkin görüşleri şöyle:

Türkiye'de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.

Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim. Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok. Türkiye'de bizim gibi bir altyapı ve bir sistem yok. Ancak toplumsal ilerleme futbol aracılığıyla mümkün. Bayrağa, ülkeye duygusal olarak büyük bağlılık var. Bu büyük bir motivasyon. Ayrıca yetenek havuzu gerçekten çok büyük.

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