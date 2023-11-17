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A Milli Futbol Takımı, 621. maçına Almanya karşısında çıkacak

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol takımı 100 yıllık tarihinde 621. maçına Almanya karşısında oynanacak özel maçta çıkacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:43
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A Milli Futbol Takımı, 621. maçına Almanya karşısında çıkacak

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 621. müsabakasına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 280'i özel toplam 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 264'ü deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 620 karşılaşmanın 536'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 620 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

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