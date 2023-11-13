Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, grubun bir sonraki maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.