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Galler - Türkiye maçının bilet satışları başladı!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mızın, EURO 2024 elemeleri kapsamında Galler ile karşılaşacağı maçın bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 16:16
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Galler - Türkiye maçının bilet satışları başladı!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın başlayacak.

Galler-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, bin 400 lira olarak belirlendi.

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