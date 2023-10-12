"Her şeye hazırlıklıyız"

Teknik direktör Montella, maça hazır olduklarını söyledi. İtalyan hoca "Buraya geldiğimde iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız" dedi. Sakat isimlerin varlığına rağmen sıkıntı çekmeyeceklerinin altı çizen Montella, "Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" dedi. Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa EURO 2032'yi düzenleyecek olması ile ilgisi de "Kültürel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Basın toplantısına katılan İrfan Can Kahveci de iddialı olduklarını dile getirdi. İrfan "Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz. Hocamızın da bize anlattıkları var. Elimizden geleni yapacağız" dedi.