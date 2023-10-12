Haberler A Milli Futbol Takımı "Her şeye hazırlıklıyız"

"Her şeye hazırlıklıyız"

Millilerin hocası Montella, “Rakibimiz son Dünya Kupası’nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız. Kendimizi deneyeceğimiz bir maç olacak” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
"Her şeye hazırlıklıyız"

Teknik direktör Montella, maça hazır olduklarını söyledi. İtalyan hoca "Buraya geldiğimde iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız" dedi. Sakat isimlerin varlığına rağmen sıkıntı çekmeyeceklerinin altı çizen Montella, "Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" dedi. Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa EURO 2032'yi düzenleyecek olması ile ilgisi de "Kültürel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Basın toplantısına katılan İrfan Can Kahveci de iddialı olduklarını dile getirdi. İrfan "Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz. Hocamızın da bize anlattıkları var. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son Dakika Haberi: Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı
Bizim Çocuklar Hırvatistan deplasmanında!
UEFA'dan F.Bahçe'ye dev övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bizim Çocuklar Hırvatistan deplasmanında!
Modric'ten flaş Arda Güler sözleri
EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | Dul, yetim aylığı, evde bakım maaşına ikramiye var mı?
SON DAKİKA DEPREM | 12 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Modric'ten flaş Arda Güler sözleri Modric'ten flaş Arda Güler sözleri 00:42
Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! 00:42
Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor 00:41
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 00:41
Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42